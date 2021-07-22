В "Норникеле" объяснили красный цвет реки в Красноярском крае действием паводковых вод

ТАСС, 22 июля. Река Далдыкан под Норильском на севере Красноярского края изменила цвет, это произошло, предварительно, из-за воздействия паводковых вод, утечек с предприятий "Норникеля" не обнаружено. Об этом ТАСС сообщили в компании.

В четверг в социальных сетях появились фотографии, где вода в реке окрасилась в красный цвет.

"22 июля утром зафиксировано изменение цвета воды в реке Далдыкан. Оперативно в течение часа были проверены все возможные точки загрязнения. Несанкционированных сбросов не обнаружено ни в районе реки Амбарная, ни в районе Надеждинского металлургического завода (проверены пульпопровод и хвостохранилище). В настоящий момент проводится инспекционная разведка русла реки с использованием вертолетной техники", - сообщили в компании.

По предварительной информации, причина изменения цвета воды - смыв паводковыми водами береговых исторических отложений на фоне аномальной паводковой активности в этом году.

Компания оповестила надзорные и контрольные органы об изменении цвета воды.

Река Далдыкан является притоком реки Амбарная и протекает рядом с Норильском.