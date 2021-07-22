В Cовбезе заявили, что Россия должна сформировать резервы лекарств

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Россия должна сформировать резервы лекарств и медицинских изделий, а также активно нарабатывать компетенции, чтобы создавать препараты для лечения и профилактики новых инфекций. Это поможет обеспечить устойчивость системы здравоохранения к возникающим вызовам, заявил в четверг журналистам помощник секретаря Cовета безопасности РФ Александр Абелин, комментируя обновленную стратегию национальной безопасности страны.

"Как показал опыт противодействия пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, одной из важнейших задач является обеспечение устойчивости системы здравоохранения к новым вызовам и рискам, в том числе связанным с распространением инфекционных заболеваний", - отметил он.

Как считают в Совбезе, России "необходима активная наработка компетенций для создания новых лекарственных препаратов для лечения и профилактики таких заболеваний, создание резервов лекарственных препаратов и медицинских изделий".

Развитие человеческого потенциала

Абелин напомнил о положениях обновленной стратегии и обратил внимание на то, что укрепление здоровья населения определено в качестве одной из целей обеспечения национальной безопасности в сфере сбережения народа и развития человеческого потенциала. Он добавил, что повышение доступности препаратов и качественной медицинской помощи "внесет существенный вклад в улучшение здоровья населения и повышение ожидаемой продолжительности жизни российских граждан".

Благодаря развитию медицинских технологий существенно повышаются возможности реально влиять на показатели здоровья населения, пояснил помощник секретаря СБ РФ. В этой связи, продолжил он, особое внимание нужно уделить развитию первичной медико-санитарной помощи и системы профилактики заболеваний, в том числе совершенствованию системы вакцинопрофилактики инфекционных заболеваний.

"Развитие сферы здравоохранения, образования, культуры, улучшение жилищных условий, благоустройство населенных пунктов определяют качество жизни людей и социальное самочувствие общества", - заметил Абелин. Решение этих вопросов формирует благоприятные условия для улучшения демографической ситуации в стране и, что крайне важно, создает необходимые условия для развития человеческого потенциала, подчеркнул он.

"И сегодняшние возможности России вполне позволяют добиться более ощутимых результатов повышения благосостояния народа России", - подчеркнул помощник секретаря российского Совбеза.