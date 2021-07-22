Песков заявил, что поручение Путина по использованию дисплея Брайля исполняется

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Поручение президента РФ Владимира Путина включить дисплей Брайля в перечень технических средств, которыми государство должно обеспечивать людей с инвалидностью по зрению, исполняется на рабочем уровне, заверил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В четверг журналисты обратили внимание представителя Кремля на то, что в перечне поручений Путина по итогам прямой линии, опубликованном Кремлем, не значится пункт о дисплее Брайля. 30 июня во время разговора с россиянами президент пообещал, что дисплей Брайля будет внесен в список средств реабилитации. Он выразил уверенность, что члены правительства услышали эти слова.

"Так получилось, потому что в этом поручении нет необходимости, это было проработано на рабочем уровне", - объяснил Песков отсутствие данного пункта в документе на сайте Кремля. "Это и оборудование, и такие технологии будут использоваться, про это не забыли", - заверил пресс-секретарь.