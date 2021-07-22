Захарова прокомментировала граффити с Лавровым в Лондоне

Граффити выполнено в черно-белом стиле, рядом с портретом министра на английском языке написана его фраза "Кто вы такой, чтобы читать мне лекции?".

Захарова заявила, что в российском дипведомстве хорошо относятся к народному творчеству, в основе которого искренняя симпатия. "В министерстве иностранных дел произведения искусства не оценивают. Для этого есть министерство культуры. А к народному творчеству, в основе которого искренняя симпатия, относимся хорошо", - отметила дипломат.

Сам Лавров, рассказывая об этой ситуации в 2015 году в интервью СМИ, отметил, что предложил в разговоре, состоявшемся в разгар событий в Южной Осетии в 2008 году, занимавшему тогда пост министра иностранных дел Великобритании Дэвиду Милибэнду: "Не читай мне лекции". По словам Лаврова, "ядреное словцо" он употребил не от себя в адрес британского министра, а цитируя своего коллегу, который накануне прилетел из Тбилиси и который, поприветствовав Лаврова, сказал: "Я только что из Тбилиси. Саакашвили - такой-то - лунатик". "Вот, где это слово было? А Милибэнд меня пытался убедить в том, что с Саакашвили нужно договариваться", - пояснил тогда глава российского МИД.