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Пандемия COVID-19
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В России зарегистрировали новую тест-систему для выявления штаммов коронавируса

Она чувствительна ко всем его вариантам от "альфы" до "дельты", сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Новая тест-система, разработанная в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России для выявления штаммов коронавируса от "альфы" до "дельты", получила регистрационное удостоверение. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе агентства.

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"По поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой ученые Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровья Федерального медико-биологического агентства (ЦСП ФМБА) в кратчайшие сроки разработали уникальный и единственный в своем роде набор реагентов "АмплиТест SARS-CoV-2 VOC v.2" для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 генетических линий Alfa, Beta/Gamma и Delta на основе определения характерных для них мутаций в S-белке вируса методом полимеразной цепной реакции. Набор <...> был зарегистрирован 21 июля 2021 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что набор внедрен в производство и готов к серийному выпуску на производственной площадке ФМБА.

По данным агентства, в московском регионе доля случаев заражения дельта-штаммом коронавируса уже превысила 99%, что подчеркивает важность новой разработки.

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