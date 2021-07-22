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Пандемия COVID-19
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Глава Минпросвещения выступил против дистанционного обучения школьников

При этом Сергей Кравцов признал, что есть ситуации, в которых оно может применяться

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов выступил против дистанционного обучения школьников. Тем не менее есть определенные ситуации, в которых оно может применяться, сообщил он в четверг на слушаниях в Общественной палате, посвященных совершенствованию системы образования.

"Я против дистанционного обучения в целом. Но есть, конечно, определенные факторы, которые надо учитывать. Первое - пандемия. Мы с вами не врачи, и, наверно, сложно нам оценивать влияние. Но мы тоже знаем факты. И дети, к сожалению, болеют, учителя болеют. Наверно, здесь нужно доверять врачам", - сказал министр.

Вместе с тем дистанционное обучение может быть полезным, например, в том случае, когда ребенок болеет и не может очно присутствовать на уроке, подчеркнул Кравцов. "Дистанционные технологии могут позволить, когда ребенок находится дома, болеет по каким-то причинам, подключиться к уроку и не выпадать из урока. <…> Или родители уехали по каким-то причинам в отпуск, в командировку, и ребенок может подключиться и смотреть урок, но урок, который идет очно. Наша задача и наша принципиальная позиция - на первое место поставить не информационные технологии, а образовательный процесс. А информационные технологии - в дополнение образовательного процесса", - пояснил он.

Также Кравцов затронул проблему использования школьниками готовых домашних заданий. "Изготовление сборников готовых домашних заданий - это определенный бизнес. Популярный бизнес. Но нельзя делать бизнес на детях. Мы готовы обсуждать это на парламентских площадках, с этим надо разбираться", - сказал министр.

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссияПандемия COVID-19
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