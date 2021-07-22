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Путин позитивно оценил работу ОСК с молодыми кадрами

Глава корпорации Алексей Рахманов доложил главе государства, что ОСК активно ведет работу с молодыми кадрами и создала в Нижнем Новгороде судостроительные классы

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил в четверг на встрече с главой Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексеем Рахмановым работу компании с молодежью.

В ходе встречи Рахманов доложил главе государства, что ОСК активно ведет работу с молодыми кадрами и создала в Нижнем Новгороде судостроительные классы. "Это дело хорошее", - сказал в ответ Путин.

"У нас там завод "Красное Сормово" - получился "красный передовик", если можно так сказать. У них это (работа с молодежью) хорошо получается", - пояснил Рахманов.

Он рассказал президенту, что ОСК пригласила трудных подростков на свою фабрику процессов, после чего ребята сказали, что хотят работать на производстве. Рахманов также назвал еще одной гордостью компании молодых инженеров и конструкторов.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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