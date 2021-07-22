На юге Челябинской области начнут восстанавливать сгоревшие леса осенью

ЧЕЛЯБИНСК, 22 июля. /ТАСС/. Работы по восстановлению лесов, поврежденных пожаром две недели назад на площади 14 тыс. га на юге Челябинской области, начнутся осенью этого года при наступлении благоприятных погодных условий. Об этом в четверг сообщила ТАСС пресс-секретарь главного управления лесами Челябинской области Ксения Барыкина.

На юге Челябинской области с мая не было дождей, что привело к сильной засухе, и в этих условиях 8 июля сформировались три очага лесных пожаров, огонь прошел 14 тыс. га, пожары смогли потушить 12 июля.

"Этой осенью запланировано высадить 66 тыс. деревьев. Скорее всего, в октябре также будет организована акция по посадке леса, в которой смогут принять участие жители региона, все, кто был задействован в тушении. Таким образом, начнется закладка нового молодого леса", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, согласно действующим нормам, в следующем сезоне на месте пожаров Центр защиты леса Челябинской области проведет лесопатологическое обследование, которое определит, какие деревья можно оставить, а какие погибли в результате пожара и должны быть убраны. После этого работы по восстановлению лесов будут продолжены.

Ранее сообщалось, лесным пожарам на юге региона 9 июля удалось зайти в два населенных пункта (поселки Джабык и Запасное), в результате один человек погиб, сгорело 78 строений, эвакуированы 350 человек. В регионе с 9 июля действует режим ЧС. Сейчас в Челябинской области масштабных лесных пожаров нет.