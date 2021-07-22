На Урале дом для сопровождаемого проживания людей с ОВЗ примет постояльцев в 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Организация "Благое дело" откроет тренировочный дом для сопровождаемого проживания людей с ограниченными возможностями здоровья. Первые семь постояльцев заедут в дом в 2022 году, на данный момент заканчивается реставрация объекта, сообщила в четверг на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС руководитель социокультурных проектов некоммерческой организации "Благое дело" Елена Гнусарева.

"Сейчас мы строим дом сопровождаемого проживания с территорией, где будут еще семь человек жить на постоянной основе в течение года-двух", - сказала Гнусарева, отметив, что на сегодня на сопровождаемом проживании находятся 10 человек, но это число планируется увеличить до 17.

Как пояснила Гнусарева в беседе с корреспондентом ТАСС, сейчас у организации есть тренировочные квартиры, проживание в которых длится два месяца. Пространство в таких квартирах обеспечено всем необходимым, с жильцами находятся специалисты. Участникам обучения показывают, как вести бытовые дела, как жить в социуме, рассказывают про финансовую грамотность и многое другое.

"Дом уже куплен - это бывшая усадьба Аристовых, дому 170 лет. Его сейчас реставрируют, у дома есть большая территория, на которой можно также что-то делать, например, что-то сажать. Планируем мы закончить реконструкцию дома к декабрю", - сказала она, добавив, что первых жильцов дом примет в 2022 году.

Гнусарева добавила, что на обучение в тренировочное жилье поступают люди с совершенно разными ограничениями по здоровью как проживавшие в интернате, так и живущие в семьях.

В деятельность некоммерческой организации "Благое дело" входит социокультурная реабилитация, профориентация, трудовая реабилитация и трудоустройство, обучающие программы и семинары. Открыто несколько творческих мастерских для людей с инвалидностью. Организация 12 лет проводит семинары и сертифицированные программы повышения квалификации для работников социальной сферы совместно с ведущими вузами Свердловской области и университетами Швеции, Норвегии, Великобритании, Германии.