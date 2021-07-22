В ОНФ заявили, что программы повышения квалификации педагогов нужно расширять

УФА, 22 июля. /ТАСС/. Программы повышения квалификации российских педагогов необходимо расширять, предоставлять максимальный доступ к ним. Такое мнение высказала в четверг в ходе рабочей поездки в Уфу сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), руководитель образовательного центра "Сириуc" Елена Шмелева.

"Программы повышения квалификации педагогов надо расширять. Необходимо делать экспериментальные площадки в регионах - в первую очередь на базе педагогических университетов. Они при этом будут выполнять и социальную задачу, и научную. Мы обязательно предложим "Единой России" на следующий законодательный цикл отдельную программу по подготовке таких педагогов-исследователей", - сказала она.

Учителя, присутствовавшие на встрече, заверили Шмелеву, что в преподавательском сообществе есть большой запрос на непрерывное профессиональное развитие, но пока нет понятной системы получения новых навыков и знаний. Министр образования и науки Республики Башкортостан Хажин Айбулат в свою очередь отметил, что эта проблема хорошо видна в системе адаптивного образования. "Порой компетенции учителей не хватает по этому вопросу, во многом они действуют по наитию. Мы будем крайне признательны, если сможем при вашем участии получать с федерального уровня методические наработки по этому вопросу", - отметил министр.

"Будем собирать все предложения в народную программу "Единой России". Нет никаких сомнений, что всем школам нужна инфраструктура и методическая база. И постараюсь оказать максимальное содействие в этом вопросе", - подчеркнула Шмелева.

Она напомнила, что ОНФ открыл портал по сбору предложений в части модернизации образовательного процесса. Все они войдут в народную программу "Единой России", с которой партия пойдет на выборы в сентябре этого года. "Поэтому предлагаю участникам встречи, педагогам и родителям направлять туда все свои предложения", - заключила сопредседатель центрального штаба ОНФ.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Шмелева входит в общефедеральную часть списка партии "Единая Россия".