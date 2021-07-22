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Студенты свердловских ссузов с ОВЗ смогут получить компенсацию взамен бесплатных обедов

Данная мера поддержки ранее предусматривалась только для школьников региона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Власти Свердловской области ввели для студентов средних специальных учебных заведений с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью денежную компенсацию, которую они смогут получить вместо бесплатно выдаваемых в образовательном учреждении обедов, сообщили ТАСС в министерстве образования и молодежной политики региона.

В нем отметили, что ранее для студентов с инвалидностью компенсаций за горячее питание предусмотрено не было. Такая мера была доступна только школьникам.

"Внесены изменения в областной закон о введении денежной компенсации за питание студентам с инвалидностью, обучающимся в средних специальных учебных заведений Свердловской области", - рассказали в министерстве.

Директор департамента профессионального образования областного министерства Альберт Шавалиев сообщил, что с необходимостью внесения изменений в законодательство столкнулись в пандемию коронавируса. Перейдя на дистанционное обучение, студенты ссузов учились дома, не питались в образовательных организациях, при этом компенсацию они получить не могли.

На сегодня в системе профессионального образования обучаются более 2,5 тыс. людей с инвалидностью.

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