Екатеринбургский фонд запустил проект по борьбе с депрессией у пенсионеров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Благотворительный фонд "Менора" в Екатеринбурге запустил пилотный проект "Заботливая связь", суть которого - помощь пенсионерам в преодолении одиночества и депрессии во время ковидных ограничений. Для этого на 100 смартфонов было установлено программное обеспечение, упрощающее онлайн-общение и позволяющее получать онлайн-консультации от волонтеров, сообщила в четверг ТАСС директор фонда Ирина Гуткина.

"Проект был придуман для того, чтобы перестроить социальную работу, которая до пандемии была в очном формате, так, чтобы люди не чувствовали себя одинокими, <…> теперь они могут быть все время с нами на связи, мы можем видеть актуальное их состояние и помогать преодолевать депрессию. Нас поддержал благотворительный фонд "Джойнт", который купил лицензию израильского программного обеспечения ровно на 100 смартфонов. <…> Кнопки крупные, яркие, выделяющиеся, то есть адаптированные под потребности пожилого человека. Встроена отдельная кнопка связи с координаторами и техноволонтерами, чтобы они не мучались и быстро могли связаться с ними, если им [пенсионерам] понадобится социальная или материальная помощь", - сказала она.

Гуткина добавила, что пенсионеры через адаптированные смартфоны могут общаться в малых группах, обмениваться новостями. Благодаря проекту пожилые люди могут найти и обсудить актуальную информацию о культуре, образовании, принять участие в курсах по поддержанию физической формы и борьбе с деменцией. Партнеры фонда, например кафедра психологии УрФУ, проводят лекции для пенсионеров.

Специальными смартфонами, по словам Гуткиной, пользуются пенсионеры Екатеринбурга и Перми. Поддержкой проекта занимаются около 40 волонтеров, которые прошли специальное обучение. Координаторы при первой встрече относят устройства людям старшего поколения домой и помогают разобраться с функционалом. Обучать новых волонтеров в дальнейшем планируется в том числе за счет средств президентского гранта, который выиграл фонд.

Данный проект рассчитан на три года, однако не исключено, что он станет постоянным.