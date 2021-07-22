Аппарат Кузнецовой подготовил документы на вывоз 110 российских детей из Сирии

КРАСНОДАР, 22 июля. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка подготовил документы на вывоз 110 российских детей с территории Сирии и ожидает в ближайшее время согласование вывоза, сообщила журналистам детский омбудсмен Анна Кузнецова.

"Мы постоянно на связи по этой теме, сейчас более 110 комплектов документов готовы. Мы готовы вывезти хоть завтра, хоть сегодня. Проблема в том, что сразу столько детей не отдает администрация лагерей на территориях, временно не подконтрольных властям Сирии. Мы готовы вывезти и больше детей, подготовка продолжается, но, к сожалению, ответа с тех территорий нет. Надеемся получить в ближайшее время, при получении ответа мы готовы выехать хоть завтра, хоть сегодня", - сказала Кузнецова.

Она уточнила, что речь идет о детях из разных регионов.

Летом 2017 года Россия начала системную работу по возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территории Ирака и Сирии. Работа осуществляется по поручению президента РФ. За это время на родину из Ирака и Сирии возвращен 341 ребенок.