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Пандемия COVID-19

В ВОЗ заявили, что пандемия окажет долгосрочное воздействие на психическое здоровье людей

В частности, на людей влияет безработица, финансовые трудности и социальная изоляция

ПАРИЖ, 22 июля. /ТАСС/. Пандемия коронавируса окажет долгосрочное влияние на психическое здоровье людей. Такой вывод содержится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которое в четверг цитирует газета Le Figaro.

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"От беспокойства, связанного с передачей вируса, до психологического воздействия карантина и самоизоляции, до последствий, связанных с безработицей, финансовыми трудностями и социальной изоляцией, - все так или иначе затронуто", - говорится в сообщении ВОЗ.

"Пандемия потрясла весь мир: погибло более четырех миллионов человек, [стабильность] доходов была подорвана, семьи и общины разлучены, предприятия обанкротились", - сказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

"Психическое здоровье и благополучие должны рассматриваться как фундаментальные права человека", - добавил он, призывая государства к пересмотру доступа к медицинской помощи в этой сфере.

В Европе полным ходом продолжается вакцинация, ослабляются меры предосторожности, но большая доля населения региона остается непривитой, распространяются более заразные варианты вируса.

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