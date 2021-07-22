В ВОЗ заявили, что пандемия окажет долгосрочное воздействие на психическое здоровье людей

ПАРИЖ, 22 июля. /ТАСС/. Пандемия коронавируса окажет долгосрочное влияние на психическое здоровье людей. Такой вывод содержится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которое в четверг цитирует газета Le Figaro .

"От беспокойства, связанного с передачей вируса, до психологического воздействия карантина и самоизоляции, до последствий, связанных с безработицей, финансовыми трудностями и социальной изоляцией, - все так или иначе затронуто", - говорится в сообщении ВОЗ.

"Пандемия потрясла весь мир: погибло более четырех миллионов человек, [стабильность] доходов была подорвана, семьи и общины разлучены, предприятия обанкротились", - сказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

"Психическое здоровье и благополучие должны рассматриваться как фундаментальные права человека", - добавил он, призывая государства к пересмотру доступа к медицинской помощи в этой сфере.

В Европе полным ходом продолжается вакцинация, ослабляются меры предосторожности, но большая доля населения региона остается непривитой, распространяются более заразные варианты вируса.