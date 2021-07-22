"ВКонтакте" запустила тематическую ленту "Токио-2020", которая поможет пользователям узнавать о наиболее заметных событиях летних Олимпийских игр. Об этом говорится в четверг в пресс-релизе соцсети.

С помощью новой ленты можно смотреть видео с лучшими моментами соревнований, знакомиться с мнениями любителей и экспертов, а также участвовать в дискуссиях и обсуждать новые мировые рекорды в комментариях.

Лента "Токио-2020" доступна в разделе "Новости" или по прямой ссылке.

Также "ВКонтакте" 23 июля запустит специальный раздел в мини-приложении "Спорт". Здесь пользователи смогут подробнее ознакомиться с итогами медального зачета. При этом в мини-приложении нет всплывающих сообщений или лишних баннеров.

Также в мини-приложении можно будет установить олимпиадный эмодзи-статус.