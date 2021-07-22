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Второй иностранный язык в российских школах будет необязателен для изучения

В соответствии с новыми ФГОС введение второго обязательного языка определяется школой с учетом мнения родителей

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) закрепляют необязательность изучения второго иностранного языка в школе. Об этом заявил в четверг глава Минпросвещения Сергей Кравцов на слушаниях в общественной палате, посвященных совершенствованию системы образования.

"В соответствии со стандартом введение второго обязательного языка определяется школой с учетом мнения родителей. Тот вариант стандарта, который принят, здесь такая формулировка", - пояснил Кравцов, отвечая на вопрос участника слушаний.

В 2020 году Минпросвещения отказалось от идеи сделать обязательным ЕГЭ по иностранному языку. Решение было принято по итогам широких обсуждений с общественниками и экспертным сообществом, отмечали тогда в министерстве.

В июле Министерство юстиции зарегистрировало приказы Минпросвещения об утверждении федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования. Обучение по ним начнется с 1 сентября 2022 года, по согласованию с родителями программы могут быть изменены уже в 2021 году.

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссия
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