Почти 40% взрослого населения Тюменской области привились от коронавируса

ТЮМЕНЬ, 22 июля. /ТАСС/. Почти 40% взрослого населения Тюменской области привиты вакциной от коронавируса - это 64% от плана, сообщила в четверг руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо в опубликованном оперштабом видеообращении.

"На сегодня привиты более 446 тыс. человек, что составляет 38% от взрослого населения и 64% от плана", - сказала она.

По словам Шарухо, с 14 июня по 28 июля показатель заболеваемости в регионе увеличился в 3,4 раза. Люди в основном заражаются в семьях, на работе, в общественных местах и транспорте. За последнюю неделю зарегистрированы 429 семейных очагов, 70% от всех заражений приходятся на Тюмень.

По данным оперштаба, 73% от всех заболевших - это люди от 18 до 64 лет. Также в регионе растет заболеваемость среди беременных. Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 2 155 беременных женщин.

"Медики отмечают, что у беременных возможно внезапное развитие критического состояния на фоне стабильного течения заболевания. Им следует более тщательно соблюдать все противоэпидемические меры и ограничиться в контактах. Членам семьи, в которой ожидают рождение ребенка, и близкому окружению врачи рекомендуют поставить прививки от коронавируса, чтобы минимизировать риски заражения тех, у кого к вакцинации есть противопоказания", - отметили в оперштабе.

В Тюменской области идет рост заболеваемости ковидом. 22 июля зафиксировано 265 случаев заражения - это максимум за все время пандемии. Всего с начала пандемии зарегистрировано 44 094 случая заражения, выздоровели 41 329 человек.