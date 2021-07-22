{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы

Исполнительница находится в стабильном состоянии, улучшений или ухудшений нет

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Состояние певицы МакSим (Марины Максимовой), введенной более месяца назад в медикаментозную кому, стабильно, ухудшений нет. Об этом сообщила ТАСС в четверг ее пиар-менеджер Яна Богушевская.

"Пока что, все абсолютно также. Значительных улучшений или ухудшений нет", - сказала она.

Ранее представитель артистки сообщила, что врачи оценивают состояние МакSим как стабильно тяжелое.

11 июня певица начала чувствовать симптомы простуды, о чем она сообщила подписчикам в Instagram, затем у нее поднялась температура до 39 градусов. Ее состояние не улучшалось, а тесты на коронавирус показывали отрицательный результат. 19 июня стало известно, что МакSим госпитализирована с пневмонией, введена в искусственную кому на аппарате ИВЛ.

Теги
Россия
Спрос на экскурсионные туры в России снизился в пять раз по сравнению с 2020 годом
Директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе связывает это в том числе с отсутствием внятной информации о посещении музейных объектов в связи с пандемией коронавируса
Читать полностью