Спрос на экскурсионные туры в России снизился в пять раз по сравнению с 2020 годом

САРАТОВ, 22 июля. /ТАСС/. Спрос на экскурсионные туры по России снизился примерно в пять раз в 2021 году, по сравнению с 2020 годом, это связано в том числе с отсутствием внятной информации о посещении музейных объектов в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на мероприятии Всероссийского проекта "Музейные маршруты России", которое проходит в Саратове в четверг.

"Беспрецедентное снижение спроса на экскурсионные туры. Спрос на них упал даже по сравнению с очень сложным 2020 годом примерно в пять раз. И бронируются в самый последний момент, за неделю-две. И связано это, во-первых, с отсутствием внятной информации об условиях посещения музейных объектов", - сообщила Ломидзе, добавив, что "Этой информацией не обладают туристические компании, соответственно не могут довести до своих клиентов, и не располагают сами туристы".

По словам Ломидзе, такая ситуация с экскурсионным туризмом, при сохранении ограничений, продлится до конца года.

Рост самостоятельных путешествий

При этом Ломидзе отметила, что для развития экскурсионного туризма музеи могли бы участвовать в просветительских программах, например, записывать подкасты, которые направлены на самостоятельных туристов. Преимущество этого инструмента в том, что он не требует дополнительного штата и дополнительных расходов.

Она также назвала две основные группы потребителей таких туров. Первая - люди, которые очень соскучились по красивому, размеренному, культурному отдыху, желательно с минимумом ограничений. Вторая группа - это молодежь от 18 до 35 лет. Люди, которым хочется сменить картинку и получить новые впечатления.

Она добавила, что при этом наблюдается "абсолютно очевидный и яркий тренд на увеличение самостоятельного туризма", а также на увеличение объемов самостоятельного бронирования практически во всех регионах. "И происходит это бронирование на 95% онлайн. Остальные 5% - это рекомендации или объявления, что тоже происходит либо в формате каких-то групп в соцсетях, либо в формате общения с мессенджерами", - пояснила Ломидзе.

АТОР - некоммерческое отраслевое объединение, которое защищает интересы туроператорского сообщества. На данный момент в АТОР входят крупнейшие компании-туроператоры из различных регионов России. В общей сложности члены АТОР обеспечивают более 90% всего выездного потока из России, более 70% въездного и более 80% внутреннего туристического потока. Все члены АТОР внесены в Единый Федеральный реестр туроператоров России и имеют страховую гарантию.