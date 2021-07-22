В центре "Вектор" заявили, что заразившиеся гамма-штаммом коронавируса в РФ не привиты

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Выявленные в России единичные заразившиеся гамма-штаммом не были привиты от коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в четверг в научном центре "Вектор".

"Случаи, выявленные в рамках генетического мониторинга в Российской Федерации, носят единичный характер. Во всех случаях выявления варианта "гамма" - это первые случаи заражения новым коронавирусом у пациентов. Привиты заболевшие не были", - говорится в сообщении.

В центре отметили, что пока нет доказательств того, что вариант "гамма" вызывает более тяжелое течение COVID-19, чем другие мутации.

В "Векторе" добавили, что несколько случаев заражения были выявлены в России, начиная с мая 2021 года, что свидетельствует о чувствительности системы слежения за распространением новых вариантов коронавируса. "Наблюдаемые в мире тенденции указывают на вытеснение варианта "гамма" вариантом "дельта", с учетом чего следует ожидать, что в Российской Федерации конкурентные преимущества варианта "дельта" станут препятствием для потенциального распространения варианта "гамма", - подчеркнули в центре.

Обеспокоенность в ВОЗ вызывает продолжающееся распространение в мире всех четырех штаммов, относящихся к категории VOC. Вариант "альфа", обнаруженный впервые в сентябре 2020 года в Великобритании, присутствовал по состоянию на 20 июля в 180 странах (на две больше, чем неделей раньше). Версия коронавируса, получившая официальное название "дельта", была впервые обнаружена в Индии в октябре прошлого года. Вариант "бета", который был выявлен в августе прошлого года в ЮАР, сейчас присутствует в 130 государствах (на семь больше, чем на предыдущей неделе), а "гамма", который был обнаружен в сентябре в Бразилии, за семь дней расширил свою географию с 75 до 78 стран.