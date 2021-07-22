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Пандемия COVID-19

Минздрав России разработал рекомендации для СМИ по освещению пандемии

В министерстве выявили прямую связь между частотой просмотра информации о COVID-19 и уровнем тревоги населения

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Минздрав РФ разработал рекомендации для средств массовой информации по освещению пандемии коронавируса. Об этом сообщил в четверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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"В связи с выявлением прямой корреляции между частотой просмотра информации о COVID-19 и уровнем ситуативной тревоги нами были подготовлены соответствующие рекомендации средствам массовой информации по внесению изменений в информационные программы в связи с пандемией COVID-19. В том числе с целью популяризации научных знаний", - сказал он на Саммите по вопросам воздействия пандемии COVID-19 на психическое здоровье населения и системы предоставления услуг в европейском регионе ВОЗ, который проходит в онлайн-формате.

Мурашко также добавил, что в рамках международного сотрудничества сейчас рассматриваются вопросы доступа к вакцинации от ковида для людей с психиатрическими заболеваниями, а также проводится изучение влияния психологических факторов на возникновение сомнений в отношении вакцинации.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
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