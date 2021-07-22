Голосование по выбору имени для спасенной в Якутии белой медведицы проведут в Москве

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Голосование по выбору имени для белой медведицы, спасенной в мае в Якутии и проходящей реабилитацию в Московском зоопарке, пройдет на портале "Активный гражданин". Об этом сообщила в четверг журналистам генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

"На сегодняшний день медведь прошел комплексный осмотр. Еще предстоит ей осмотр стоматолога. <…> Медведица достаточно активная, очень умная. В первые дни она испытала и проверила все заслонки и все отверстия, которые только возможны. <…> Мы хотим запустить онлайн-голосование на "Активном гражданине" по выбору имени для нее", - сказала Акулова.

Она отметила, что сотрудники Московского зоопарка хотели бы назвать медведицу Томпа, так как ее обнаружили в Томпонском районе Якутии.

"Медведица хорошо реагирует на женский голос. Тем самым мы предполагаем, что, скорее всего, медвежонок содержался где-то, возможно, во дворе у людей", - добавила гендиректор зоопарка.

Более подробная информация о голосовании будет позже опубликована на портале "Активный гражданин".

Истощенная молодая белая медведица в поисках пищи и воды вышла к людям 11 мая в районе поселка Джебарики-Хая Томпонского района Якутии. 22 мая попутным самолетом военно-транспортной авиации ВКС России ее отправили в Московский зоопарк для реабилитации. Это стало возможным благодаря совместным усилиям ученых-экологов Якутии, Русского географического общества (РГО), Минобороны России и специалистов зоосада.