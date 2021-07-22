Спасенный белый медвежонок Хатанга переедет из Московского зоопарка в Екатеринбург

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Белая медведица Хатанга, которая проходит реабилитацию в Московском зоопарке после ее спасения в Красноярском крае, переедет в зоосад Екатеринбурга. Об этом сообщила в четверг журналистам генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

"На сегодняшний день у нас находятся два медведя, которые последние три месяца были спасены. Они уже прошли карантин. <...> По Хатанге уже вопрос решен, она поедет в Екатеринбург по программе "Размножение и сохранение популяции белого медведя" Союза российских зоопарков и аквариумов", - сказала Акулова.

Она отметила, что белая медведица Хатанга переедет в Екатеринбург после реконструкции вольера для нее.

Белого медвежонка привезли в Московский зоопарк 21 апреля. Животное спасли с острова Большевик Красноярского края, где оно прибилось к золотодобытчикам. Маленькая медведица не умела охотиться и полагалась в добыче пропитания на людей, поэтому в дикой природе она не смогла бы выжить. Было принято решение привезти ее на реабилитацию в Московский зоопарк. Маленькую белую медведицу назвали Хатанга. Голосование по выбору имени для нее проходило на столичном портале "Активный гражданин".