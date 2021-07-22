Арт-объект главного архитектора Москвы в виде дома-"трубы" открыли в Никола-Ленивце

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Новый арт-объект "Русское идеальное" в виде дома-"трубы", автором которого стал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, открылся в Никола-Ленивце в рамках фестиваля "Архстояние". Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры в четверг.

"Дом представляет собой "трубу" диаметром 3,5 м и длиной 12 м, размещенную на рельефе с перепадом высоты, благодаря чему конструкция буквально "висит" в воздухе. Для ее создания использовались сложные инженерные приемы, применяемые обычно в судостроении. Например, каркас здания сформирован из несущих ребер подобно остову корабля, а внушительный вес порядка 12 тонн держат в равновесии всего шесть болтов", - отмечается в сообщении.

Над реализацией арт-объекта главного архитектора столицы "Русское идеальное" работали также специалисты концерна "Крост". Одной из особенностей проекта стала бесшовная облицовка, выполненная из листа нержавеющей стали толщиной 4 мм, под которой размещается система для отведения барабанного звука дождя. Арт-объект представляет собой полноценный жилой дом со всеми удобствами. За счет пенополиуретанового утепления внутри павильона будет сохраняться комфортный температурный режим на протяжении всего года, отметил генеральный директор концерна "Крост" Алексей Добашин.

"Мне показалось интересным сделать высказывание на тему, что на сегодняшний день считается совершенством в российской архитектуре, и показать, что высококлассные вещи можно делать массово и у нас в стране. Так родился проект "Русское идеальное", и надо сказать, что коллеги помогли реализовать его именно в том виде, в каком он задумывался. Надеюсь, что эта история получит некое продолжение и будет актуальной для будущих поколений", - сказал Кузнецов.

Фестиваль "Архстояние" в этом году пройдет с 23 по 25 июля 2021 года в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области под темой "Личное". Кроме главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, работы представят художник Владимир Наседкин и победители открытого конкурса Василиса Прокопчук и Евгения Брагина. Гости смогут принять участие в параллельной программе, где на совместном с Музеем AZ перформансе "Рисуем лично" их портреты в разных техниках нарисуют современные классики: Ирина Корина, Елена Ковылина и Георгий Острецов.