Реставрацию Воронцовского дворца в Крыму планируют завершить в 2022 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Реставрация Воронцовского дворца в Крыму должна завершиться в 2022 году, работы идут с опережением графика, сообщила журналистам в четверг первый заместитель директора госучреждения "Дирекция" при министерстве культуры Крыма Марина Дукшина,

Ранее сообщалось, что договор с подрядчиком был разорван из-за срыва сроков работ и в связи с тем, что руководитель подрядной организации подозревается в хищении авансовых платежей по другим объектам.

"Мы идем в графике, даже с некоторым опережением по ремонту кровли. [Завершить работы] планируется в течение 2022 года", - сказала Душкина.

Она уточнила, что подрядчик должен выполнить широкий спектр работ, в том числе проверить и при необходимости заменить инженерные коммуникации, обновить кровлю.

Воронцовский дворец был построен в первой половине XIX века крестником императрицы Екатерины II графом Михаилом Воронцовым. Дворец является популярным у туристов объектом, ежегодно привлекает тысячи экскурсантов. Ремонтные работы во дворце проводятся по федеральной целевой программе (ФЦП) развития Крыма и Севастополя. Реставрационные и восстановительные работы оцениваются в 900 млн рублей.