Синдром Гийена-Барре внесли в список редких побочных эффектов вакцины Janssen

ГААГА, 22 июля. /ТАСС/. Синдром Гийена-Барре будет включен в список редких побочных эффектов вакцины от коронавируса компании Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

"Соответствующая информация будет включена в инструкцию по применению для того, чтобы повысить осведомленность среди сотрудников сферы здравоохранения и вакцинируемых людей", - отмечается в документе.

Синдром Гийена-Барре представляет собой аутоиммунное поражение периферических нервов, сопровождаемое слабостью в мышцах и нарушением чувствительности. В наиболее острых случаях заболевание приводит к параличу и смерти, однако по большей части пациенты полностью выздоравливают.

Выводы EMA основываются на изучении 108 случаев выявления синдрома Гийена-Барре во всем мире к 30 июня, когда препарат Janssen был использован для вакцинации 21 млн человек. В одном случае имел место летальный исход. После оценки имеющихся данных комитет агентства по фармакологическим рискам пришел к выводу, что взаимосвязь между вакциной Janssen и синдромом Гийена-Барре возможна.

При этом в EMA добавили, что преимущества вакцины Janssen продолжают перевешивать риски, возникающие в ходе ее использования.