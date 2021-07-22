Власти Петербурга сообщили, что в ближайшее время могут открыться фуд-корты в ТЦ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Фуд-корты в торговых центрах Петербурга могут открыться в ближайшее время, если будут соблюдены некоторые требования, среди которых 100% вакцинация сотрудников, сообщил в четверг журналистам заместитель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов по итогам встречи с представителями крупных торговых центров и организаций общественного питания.

"С того момента, как были введены ограничения на работу определенных организаций, фуд-корты, островки, мы сразу же стали искать варианты и технические особенности, которые позволили бы с дополнительными мерами безопасности, не увеличивая риска распространения коронавирусной инфекции, разрешить работу данных предприятий. Наиболее активное участие в этом диалоге принимают владельцы торговых комплексов. Они предложили ряд уникальных мер в дополнение к требованиям Роспотребнадзора и правительства города. Итоговое решение будет принято губернатором Петербурга с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Мы рассчитываем, что оно будет принято в ближайшее время", - сказал он.

Среди условий, при которых возможно снятие ограничений на работу фуд-кортов, фуд-плейсов и островков, расположенных в торговых комплексах, названы следующие. 100% сотрудников должны быть привиты первым компонентом, зоны фуд-кортов должны быть обособлены (перегородками, элементами мебели, ограничительными лентами) с обеспечением одного и более входа и выхода, фуд-корты должны вести контроль за соблюдением стандартов безопасности со стороны посетителей (дистанцирование, термометрия, заполняемость - не менее 4 кв. м на человека), проводить дезинфекцию (обработка подносов, наличие облучателей, постоянная подача свежего воздуха), а также обеспечивать безопасность для сотрудников: прозрачные экраны для персонала, максимально безналичный расчет, одноразовая посуда.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов внес изменения в действующее с весны 2020 года "антиковидное" постановление правительства города. Согласно им, работа фуд-кортов в Петербурге и ночная работа ресторанов города приостанавливается с 02:00 до 06:00, за исключением обслуживания навынос, в номера гостиниц, доставки на дом, а также производственных столовых. Изменения вступили в силу с 17 июня.