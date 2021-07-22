В Подмосковье нашли семеро брошенных матерью детей, вынужденных бродяжничать

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Семеро детей, оставленные матерью в Подмосковье и содержавшиеся в ненадлежащих условиях, найдены и помещены в больницу. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

"В ходе проверки установлено, что мать семерых несовершеннолетних, зарегистрированная в Москве, временно проживающая в Рузском городском округе Московской области, ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности, в том числе содержала детей в ненадлежащих условиях, оставляла их без присмотра, - сообщает надзорное ведомство в своем Telegram-канале. - После выявления несовершеннолетних, они были помещены в медицинское учреждение в Рузском городском округе, в настоящее время переданы в медицинское учреждение Москвы".

В связи с ненадлежащей организацией профилактической работы в отношении женщины городской прокуратурой начальнику ОМВД России по Рузскому городскому округу внесено представление. Кроме того, прокурором в орган дознания направлены материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). В случае возбуждения дела женщине будет грозить до трех лет лишения свободы.

В свою очередь представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий сообщила ТАСС, что ведомство проводит доследственную проверку по информации о том, что мать и ее сожитель выгнали детей и они месяц бродяжничали, проживая в шалашах. "В рамках проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также будет дана оценка действиям либо бездействию должностных лиц отдела по делам несовершеннолетних и органов опеки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщила Врадий.