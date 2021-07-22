Паспорт с 1 июля 2022 года будут оформлять за пять дней независимо от места жительства

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Новый паспорт в России с 1 июля 2022 года можно будет оформить в течение 5 дней независимо от места жительства. Об этом сообщили в четверг в пресс-центре МВД РФ.

"МВД России в рамках ведомственной программы цифровой трансформации проводятся мероприятия по развитию информационных систем и консолидации данных о гражданах, реализация которых позволит сократить сроки оформления паспортов. В этой связи с 1 июля 2022 года новый паспорт будет оформляться в течение 5 рабочих дней независимо от места жительства, пребывания, фактического проживания или обстоятельств его замены", - сказали в пресс-центре, добавив, что указанные подходы МВД России будут сохранены и при введении паспорта с электронным носителем. В настоящее время данный срок составляет от 10 до 30 дней.

В МВД добавили, что в России вступили в силу изменения, внесенные в положение о паспорте гражданина РФ, образца бланка и описания паспорта гражданина России, которые предусматривают целый комплекс изменений, направленных на упрощение административных процедур, связанных с выдачей и заменой паспортов, повышение удобства пользования основным документом, удостоверяющим личность, в том числе с учетом развития дистанционных технологий взаимодействия государства и граждан.

"Учитывая многочисленные обращения граждан о неудобствах в пользовании паспортами, когда при достижении гражданином 20 или 45 лет паспорт сразу же становился недействительным, что не давало возможность, например, пользоваться государственными услугами в электронном виде, получить в банке денежные средства, заключить сделку, купить билет на поезд или самолет, направиться в командировку или на отдых и даже лечь в больницу, - новым постановлением срок действительности паспорта такой категории граждан продлен до его замены, но не более 90 дней", - пояснили в ведомстве. Кроме того, с 30 до 90 дней увеличен срок, необходимый для подачи заявления о выдаче или замене паспорта для несовершеннолетних, достигших 14-летнего возраста.

Вместе с тем модернизирован и сам бланк паспорта. Теперь в нем не будет "Личного кода". Также изменена последняя страница бланка, на которой теперь в доступной форме будет содержаться информация для владельца паспорта. Кроме того, в связи со вступлением в силу постановления гражданин сам может решить нужно ли ему проставлять отметки о регистрации и расторжении брака, о детях - гражданах РФ, не достигших 14-летнего возраста, о ранее выданных внутренних паспортах и об имеющихся заграничных паспортах, о группе крови и об ИНН.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об изменениях в положении о паспорте, однако отмечалось, что нормы вступят в силу с момента официального опубликования постановления.