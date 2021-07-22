Водоканалы предложили сохранить возможность взыскания долгов за ЖКУ через коллекторов

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения (РАВВ), а также Российские коммунальные системы и Росводоканал предложили не запрещать привлекать коллекторов к взысканию просроченной задолженности за коммунальные услуги. С такой инициативой водоканалы обратились к вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину, говорится в сообщении пресс-службы Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения.

В мае 2021 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий управляющим компаниям заключать агентские договоры с коллекторскими организациями по долгам ЖКХ. Документом предлагается запретить управляющим компаниям, товариществам собственников жилья и жилищным кооперативам заключение с коллекторами договоров, направленных на возврат задолженности по коммунальным услугам или выдачу им доверенности.

"Жесткое ограничение на использование коллекторов приведет к дальнейшему росту дебиторской задолженности организаций водопроводно-канализационного хозяйства, сделает невозможным реализацию их производственных и инвестиционных программ, и, как следствие, вызовет ухудшение качества питьевой воды, увеличение аварийности, нарушение процесса очистки сточных вод", - считают представители водоканалов.

В ассоциации также ссылаются на ответ Минстроя РФ, который направил на согласование в правительство РФ поправки к законопроекту. В частности, по данным РАВВ, министерство предлагает предусмотреть возможность заключать договоры комиссии, агентские договоры на возврат просроченной задолженности по ЖКУ с коллекторами. Однако только при условии, что такие организации включены в государственный реестр юридических лиц, которые осуществляют деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, отмечают в ассоциации.

По данным Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения, в 2020 году задолженность граждан, которые имеют прямые договоры с водоканалами, достигла 3,1 млрд рублей, а управляющие компании недоплатили организациям водоснабжения и водоотведения 43,6 млрд рублей. Объем просроченной задолженности граждан за ЖКУ в прошлом году в пик пандемии коронавируса достигал 625 млрд рублей.