Кадровый проект "Пензенская область - регион возможностей" привлек более 4,4 тыс. человек

ТАСС, 22 июля. Более 4,4 тыс. человек подали заявки на региональный кадровый проект "Пензенская область - регион возможностей", направленный на выявление и продвижение перспективных управленцев. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Проект реализуется в регионе впервые, он стартовал 23 июня. Организатором проекта выступает правительство Пензенской области при поддержке АНО "Россия - страна возможностей".

"В течение месяца все желающие имели возможность подать заявки и представить эссе. На сегодня мы имеем 4 402 участника нашего проекта. Это показывает, что конкурс интересен для большого количества жителей Пензенской области, которые желают проявить себя, как на государственной службе, так и в других сферах, в том числе бизнесе", - цитирует пресс-служба временно исполняющего обязанности главы региона Олега Мельниченко. Большинство участников - 78% - жители Пензенской области, остальные - земляки, которые сейчас работают за пределами региона, отметил Мельниченко. Кроме того, на конкурс подано несколько заявок из стран дальнего и ближнего зарубежья.

Руководитель блока оценочных мероприятий проекта Дмитрий Лисицын сообщил, что до 23 июля участники сдают эссе, в которых рассказывают о себе и своем видении проблем региона, их решения. Следующим этапом будет дистанционное тестирование, которое будет проходить с 26 по 29 июля. Причем на первом этапе пройдет демо-версия тестирования, в ходе которой участники оценят, как "у них работает интернет, насколько устойчивое соединение, какие вопросы вообще могут им встретиться", отметил он.

В тесте будет проанализирован интеллектуальный потенциал участников, способность анализировать и интерпретировать информацию, находить взаимосвязи и делать выводы. "Задания будут на анализ вербальной и числовой информации, абстрактное мышление, работу с таблицами, графиками, текстами разного рода сложности, последовательности фигур и так далее. Задания составлены таким образом, что их могут решить как опытные управленцы, так и молодые специалисты. Таким образом, они одинаковы по силам всем участникам данного проекта", - рассказал руководитель блока.

В финальный этап проекта пройдут участники, показавшие наиболее высокие результаты. В отличие от предыдущих этапов, финал пройдет в очном формате в Пензе. Кроме контрольного тестирования, будут организованы личные и командные задания.