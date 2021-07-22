В Петербурге появился сквер в память о погибших подводниках

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Безымянный сквер в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга получил наименование в честь моряков-подводников, погибших 1 июля 2019 года на глубоководном аппарате в Баренцевом море при исполнении служебного долга. Как сообщила в четверг пресс-служба городской администрации, такое постановление подписал губернатор Александр Беглов.

"Согласно решению Топонимической комиссии скверу севернее дома № 8 по Эрлеровскому бульвару в Петродворцовом районе присваивается наименование "сквер Покорителей глубин" в память о 14 моряках, погибших при исполнении служебного долга в Баренцевом море", - говорится в сообщении пресс-службы.

1 июля 2019 года в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ, возник пожар. Погибли 14 моряков. Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован. 5 июля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно моряков-подводников. В Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище создан мемориал морякам-подводникам, погибшим в Баренцевом море.

Как сообщила пресс-служба Смольного, губернатор подписал также постановление о присвоении скверу на Пулковском шоссе южнее дома № 92 в Московском районе наименования "Пулковский рубеж". В этом месте, на Пулковских высотах, в годы Великой Отечественной войны проходила линия обороны Ленинграда.