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Электрички Крыма оборудовали бесплатным Wi-Fi

В сутки система способна обработать до 2 тыс. запросов пассажиров

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК), которая в 2020 году стала оператором железнодорожных перевозок по Крыму, оборудовала электрички бесплатным Wi-Fi. Об этом в четверг сообщается на сайте компании.

"Южная пригородная пассажирская компания оборудовала все пригородные поезда Wi-Fi-оборудованием с бесплатным доступом в сеть Интернет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в сутки система может обрабатывать больше 2 тыс. запросов пассажиров.

ЮППК начала работу 1 января 2020 года. В маршрутной сети девять направлений: Симферополь - Феодосия, Соленое Озеро - Евпатория, Керчь - Анапа, Симферополь - Севастополь, Симферополь - Евпатория, Симферополь - Соленое озеро, Джанкой - Керчь, Керчь - Феодосия, Феодосия - Армянск. Менее чем за год ЮППК перевезла более 3 млн пассажиров.

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