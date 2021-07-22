В Орловской области с 26 июля возобновят очный прием посетителей в МФЦ

ТАСС, 22 июля. Власти Орловской области на фоне небольшого снижения числа новых пациентов с коронавирусом приняли решение возобновить очный прием посетителей в МФЦ региона с 26 июля, сообщила в четверг пресс-служба администрации области.

"По многочисленным просьбам жителей многофункциональные центры области начнут работать в очном режиме с соблюдением всех мер безопасности с 26 июля. За последнюю неделю заболеваемость коронавирусом в регионе снизилась на 3% по сравнению с предыдущей", - говорится в сообщении по итогам заседания оперштаба региона.

Как отметил губернатор области Андрей Клычков, в ближайшее время в регионе не планируется отменять прочие ограничения по коронавирусу. Кроме того, на текущей неделе в Орловской области ожидается поступление более 9,7 тыс. доз вакцины "Эпиваккорона".

По данным регионального оперативного штаба, в Орловской области с начала пандемии выявлено 39 420 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 37 247 человек, 808 пациентов умерли. Основные ограничения - обязательный масочный режим, запрет на проведение массовых мероприятий, веденные в регионе ранее из-за пандемии, продлили до 31 июля. Первый компонент вакцины от коронавируса уже получили более 154 тыс. жителей региона, полностью завершили вакцинацию свыше 104 тыс. человек.