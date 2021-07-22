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На Ставрополье заработал интерактивный консультант по вопросам вакцинации

В специальном чат-боте в Telegram жители региона могут получить информацию о стационарных и мобильных прививочных пунктах вместе с контактами для записи на вакцинацию

ПЯТИГОРСК, 22 июля. /ТАСС/. Центр управления регионом совместно с министерством здравоохранения Ставропольского края разработали интерактивного консультанта по вопросам вакцинации, который содержит данные о прививочных пунктах, а также полную информацию о прививках против коронавируса. Об этом сообщили журналистам в четверг в правления по информационной политике аппарата правительства региона.

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"На Ставрополье появился интерактивный консультант по вопросам вакцинации. Чат-бот, действующий в мессенджере Telegram разработан Центром управления регионом совместно с министерством здравоохранения Ставропольского края", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в чат-боте @Pvaccine26bot собрана информация для намеревающихся сделать прививку от коронавируса. В частности, он содержит данные о стационарных и мобильных прививочных пунктах, действующих в крае, причем с контактами для записи на вакцинацию. Чат-бот также проинформирует о вакцинах и возможных противопоказаниях.

Данные в чат-боте будут регулярно актуализироваться по мере появления новой информации.

С начала пандемии в крае зафиксировано 61 850 случаев коронавируса, выздоровели 55 728 человек. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, с начала пандемии умерли 1 820 пациентов.

Теги
РоссияСтавропольский крайПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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