Эксперт сообщил, что скопившиеся в Анапе водоросли не опасны для людей

КРАСНОДАР, 22 июля. /ТАСС/. Скопившиеся на пляжах в Анапе водоросли, на которые жалуются туристы, не выделяют каких-либо токсичных веществ и не представляют прямой угрозы для человека, уменьшить их количество можно за счет повышения степени очистки сточных вод и недопущения незаконных сливов в Черное море, сообщила в четверг ТАСС директор Новороссийского учебного и научно-исследовательского морского биологического центра Кубанского государственного университета Ирина Матасова.

Каждый год отдыхающие в Анапе публикуют фото и видеозаписи, на которых запечатлено наличие водорослей в прибрежной зоне в Черном море, туристы жалуются, что из-за водорослей некомфортно купаться, опасаются, что водоросли могут быть вредны для здоровья.

"Жаркая погода и ряд других факторов приводят к тому, что зеленые водоросли начинают бурно развиваться, затем их приносит течением к определенным участкам берега в Анапе, где они скапливаются из-за особенностей гидрологического режима. Эти водоросли для людей не опасны, они не выделяют каких-либо токсинов, но разлагаясь, способствуют формированию неприятного запаха, привлекают насекомых", - сообщила Матасова.

Она пояснила, что при фазе активного "цветения" в настоящий момент избежать их скопления возможно только при регулярной уборке береговой линии от водорослей. Также, по ее словам, возможной причиной активного развития зеленых водорослей и их большой концентрации может является попадание в Черное море недостаточно очищенных сточных вод.

"Эта проблема комплексная: зеленые водоросли - любители воды с высоким содержанием определенных веществ. Первопричина - это попадание недостаточно очищенных сточных вод в морскую воду, это не промышленные, а бытовые стоки. Экосистема достаточно сложно устроена, поэтому на развитие организмов влияет огромное количество факторов. Первое с чего нужно начинать - с повышения качества той воды, которая поступает в море с берега", - добавила собеседница агентства.