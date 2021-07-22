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Twitter оштрафовали еще на 5,5 млн рублей за отказ удалять запрещенный контент

Сумма штрафов, полученных компанией, составила 33,4 млн рублей
Штаб-квартира Twitter EPA/JOHN G. MABANGLO
Описание
Штаб-квартира Twitter
© EPA/JOHN G. MABANGLO

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Twitter за отказ компании удалять запрещенный в РФ контент. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением мирового судьи судебного участка номер 422 Таганского района Москвы Twitter признан виновным в совершении двух административных правонарушений, компании назначено наказание в виде штрафов на общую сумму 5,5 млн рублей", - сказала представитель суда.

Сумма штрафов, полученных Twitter, составила 33,4 млн рублей.

Ранее в четверг суд оштрафовал по той же статье Facebook на 6 млн рублей и Telegram на 11 млн рублей.

Роскомнадзор сообщил, что в соцсетях в январе и феврале выявили более 2,5 тыс. материалов с призывами к участию в незаконных акциях. Такое нарушение влечет штраф для юрлиц от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного нарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

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