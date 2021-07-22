Козлов заявил, что РФ будет выполнять обязательства по борьбе с изменениями климата

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Политизирование темы климата недопустимо, поэтому Россия будет выполнять все свои международные обязательства по борьбе с глобальным потеплением, сообщил глава Минприроды России Александр Козлов на встрече министров окружающей среды "Большой двадцатки" (G20) в четверг.

"Недопустимо политизировать тему климата, возводить искусственные барьеры для климатических проектов и совместных научных исследований в сфере учета и поглощения парниковых газов.

Международные обязательства в борьбе с изменением климата мы будем выполнять", - заявил он, выступая на сессии "Природный капитал. Защита и управление".

По словам Козлова, речь идет о модернизации промышленности для сокращения эмиссии парниковых газов, наращивании доли низкоуглеродных источников электроэнергии, внедрении технологий, которые обеспечат хранение и использование углекислого газа от всех источников.