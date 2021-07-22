Эксперт сообщил, что концентрация медуз на пляжах Азовского моря вызвана штормами

Завкафедрой водных биоресурсов и аквакультуры КубГУ Алексей Абрамчук отметил при этом, что крупные медузы могут вызвать у человека ожоги при контакте с кожей или слизистыми оболочками

КРАСНОДАР, 22 июля. /ТАСС/. Шторма, произошедшие в Краснодарском крае в июле, привели к дезориентации и частичной гибели медуз, которых течением внесло на береговую линию Азовского моря, некоторые из них при контакте с человеком могут оставлять ожоги, сообщил ТАСС в среду заведующий кафедрой водных биоресурсов и аквакультуры КубГУ Алексей Абрамчук. В местных сообществах в социальных сетях очевидцы опубликовали фото и видео с курортов Азовского побережья, где зафиксированы скопления медуз на пляжах.

Побережье Азовского моря захватили медузы

После шторма.

Азовское всегда с медузами было, как бы местная достопримечательность pic.twitter.com/cNlUEevmov — Rina (@MARK1_3) July 22, 2021

"Регистрируем большое количество и концентрацию этих желетелых животных в районе Азовского побережья Краснодарского края, причиной их концентрации у береговой линии, как правило, является результат штормов. В нашем бассейне Азово-Черноморском нет опасных для человека медуз, но определенный дискомфорт и неудобство доставляют крупные медузы "корнерот", купол которых достигает 35-40 см в диаметре, при контакте с кожей или со слизистыми оболочками они оставляют ожоги. Эти ожоги могут сохраняться в течение от нескольких часов до нескольких недель в зависимости от степени поражения", - сказал Абрамчук.