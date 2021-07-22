Эксперт сообщил, что концентрация медуз на пляжах Азовского моря вызвана штормами

КРАСНОДАР, 22 июля. /ТАСС/. Шторма, произошедшие в Краснодарском крае в июле, привели к дезориентации и частичной гибели медуз, которых течением внесло на береговую линию Азовского моря, некоторые из них при контакте с человеком могут оставлять ожоги, сообщил ТАСС в среду заведующий кафедрой водных биоресурсов и аквакультуры КубГУ Алексей Абрамчук.
В местных сообществах в социальных сетях очевидцы опубликовали фото и видео с курортов Азовского побережья, где зафиксированы скопления медуз на пляжах.
Побережье Азовского моря захватили медузы— Rina (@MARK1_3) July 22, 2021
После шторма.
Азовское всегда с медузами было, как бы местная достопримечательность pic.twitter.com/cNlUEevmov
"Регистрируем большое количество и концентрацию этих желетелых животных в районе Азовского побережья Краснодарского края, причиной их концентрации у береговой линии, как правило, является результат штормов. В нашем бассейне Азово-Черноморском нет опасных для человека медуз, но определенный дискомфорт и неудобство доставляют крупные медузы "корнерот", купол которых достигает 35-40 см в диаметре, при контакте с кожей или со слизистыми оболочками они оставляют ожоги. Эти ожоги могут сохраняться в течение от нескольких часов до нескольких недель в зависимости от степени поражения", - сказал Абрамчук.
Он отметил, что медузы способны реагировать на изменения погоды, но не всегда успевают уйти на глубину, часть из тех, что штормом выбросило на берег, гибнут, часть могут быть живыми, но дезориентированными. Береговая линия очистится от медуз либо когда их обратно унесет волной в море, либо когда они высохнут на солнце и разрушатся. По его словам, подобная ситуация характерна для данного времени года и происходит ежегодно как в районе Азовского побережья Краснодарского края, так и в районе Керченского пролива.
Ранее ГУ МЧС России по Краснодарскому краю объявляло штормовое предупреждение в связи с сильными осадками.