ВЦИОМ: до 40% респондентов поддерживают единороссов на выборах в Госдуму

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Порядка 40% опрошенных россиян, которые уже приняли решение участвовать в сентябрьских выборах, намерены голосовать за "Единую Россию". Об этом рассказал в четверг руководитель практики политического анализа Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов в ходе заседания круглого стола Экспертного института социальных исследований.

"В группе строгого участия, то есть среди тех, кто выразил уверенность в том, что примет участие [в голосовании], а это порядка 40% [опрошенных], показатель "Единой России" составил 40% в квартирном опросе, а в телефонном опросе - 30%", - сказал Мамонов.

Он уточнил, что ВЦИОМ проводил два опроса - телефонный и квартирный. При этом, по словам эксперта, разница в результатах может быть связана с тем, что при квартирном опросе респонденту показывали карточки, в которых указывались фамилии кандидатов из общефедеральной части списков партий.

Говоря о поддержке партий среди всех потенциальных избирателей, Мамонов отметил, что "лидерские позиции сохраняет "Единая Россия", она набирает 28% от всех опрошенных". "На втором-третьем местах - КПРФ и ЛДПР с результатом 11-13% (в квартирном опросе КПРФ и ЛДПР набирают по 11% голосов респондентов, в телефонном опросе у КПРФ 13%, у ЛДПР 11% - прим. ТАСС), четверку замыкает "Справедливая Россия" с результатом около 6-7%", - сказал Мамонов, уточнив, что результаты телефонного и квартирного опроса в этом сегменте сопоставимы.

По его словам, социологи также выявили три партии, показатели которых хоть и не приближаются вплотную к 5%, тем не менее "они значимые и могут стать поводом для обсуждения". Это "Новые люди", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость и "Яблоко", отметил он.

Говоря о показателях декларируемого участия, Мамонов обратил внимание, что они "отличаются в зависимости от метода опроса". "При телефонном опросе 62% заявляют о том, что они готовы в той или иной степени принять участие в голосовании. При поквартирном опросе этот показатель ниже - 51%. <...> Порядка 40% сегодня при любом формате изучения заявляют, что они с высокой степенью вероятности примут участие [в думских выборах]", - подчеркнул Мамонов.

Расчет мандатов

В ходе заседания круглого стола руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков представил сделанный на основе рейтингов фонда "Общественное мнение" расчет количества депутатских кресел в Госдуме, которые партии могли бы получить по итогам выборов по единому федеральному округу (225 мандатов), если бы голосование прошло в ближайшее воскресенье.

"К сожалению, мы не можем сейчас провести полноценное исследование по одномандатным округам. Дело в том, что регистрация кандидатов все еще идет", - уточнил Чеснаков.

По его словам, с учетом правил распределения мандатов по единому федеральному округу, "Единая Россия" могла бы рассчитывать на 53,3% от числа мандатов, распределяемых по единому федеральному округу, КПРФ - на 19,1%, ЛДПР - на 17,3% и "Справедливая Россия - За правду" - на 10,2%.

"Так бы выглядел наш федеральный округ: 120 [мандатов] - "Единая Россия", 43 - КПРФ", еще 39 кресел могла бы занять ЛДПР, 23 - "Справедливая Россия - За правду", - сказал Чеснаков.

Квартирный опрос проходил 8-11 июля с участием 1,6 тыс. респондентов. Телефонный проводился 5-6 июля, в каждый из дней было опрошено по 1,6 тыс. человек.

О выборах

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.