В Чечне планируют построить новый онкологический центр

ГРОЗНЫЙ, 22 июля. /ТАСС/. Власти Чечни планируют в 2024 году открыть новый онкологический центр. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов.

"На сегодняшний день ведется разработка проекта строительства нового крупного онкоцентра. Открытие нового онкоцентра намечено на 2024 год. Для работы вахтовым методом будут приглашаться врачи ведущих клиник страны, таких как Герцена, Каширки и т.д. Там же запланировано строительство целого медицинского городка с Центром ядерной медицины", - сказал руководитель ведомства.

По его словам, в регионе есть проблемы в первичном звене - не хватает примерно 30 процентов участковых врачей. "Развитие медицины ведет к развитию узких специалистов. Без них самое дорогостоящее оборудование бесполезно, это всего лишь набор никелированных железяк. Поэтому мы за счет приглашения и обучения специалистов высокого уровня ликвидируем дефицит кадров, заполняем пустующие ниши по всем направлениям", - рассказал министр.

Он также отметил, что с каждым годом растет количество пациентов, которые предпочитают лечиться в Чеченской Республике. "За последние несколько лет наши медики оказали квалифицированную помощь по линии обязательного медицинского страхования иногородним больным почти на 600 миллионов рублей. Сюда приезжают не только по линии онкологии, но и акушерства и гинекологии, эндокринологии, сердечно-сосудистой хирургии", - добавил Сулейманов.