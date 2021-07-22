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Пандемия COVID-19

Индийская семья 15 месяцев изолированно жила в палатке, боясь заболеть COVID-19

Их обнаружил волонтер, который обходил населенный пункт по поручению местной администрации

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июля. /ТАСС/. Полиция деревни Кадали на востоке индийского штата Андхра-Прадеш вызволила семью, которая почти 15 месяцев прожила в палатке, опасаясь заразиться коронавирусом. Об этом в четверг сообщает информационное агентство ANI со ссылкой на главу деревни Чоппалу Гурунатха.

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"Глава семьи Чуттугала Бенни вместе со своей женой и двумя дочерьми спрятались в палатке почти 15 месяцев назад, когда один из их соседей умер из-за коронавируса", - сказал Чоппала Гурунатх.

Семью обнаружил волонтер, который обходил населенный пункт по поручению местной администрации. "Волонтер сообщил об этом руководству деревни. С помощью местных жителей и полиции мы переместили их в больницу. Сейчас они проходят лечение", - отметил глава деревни. Чоппала Гурунатх добавил, что семья проживала в плохих санитарных условиях.

Всего за время пандемии в Индии зафиксировано более 31,2 млн случаев заражения коронавирусом, более 418 тыс. человек скончались, около 30,4 млн пациентов выздоровели.

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ИндияПандемия COVID-19
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