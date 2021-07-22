Россиянка вошла в число победителей на конкурсе фотографий, сделанных с помощью iPhone

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Жительница России вошла в число победителей международного конкурса фотографий, сделанных с помощью смартфонов iPhone от компании Apple. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте конкурса.

Фотография Татьяны Мерзляковой из России удостоена первого места в категории снимков на тему путешествий. На фото запечатлено полярное сияние, наблюдавшееся в селе Териберка в Мурманской области.

Главная награда конкурса присуждена фотографу из Венгрии Иштвану Керекешу. На его снимке запечатлены два пастуха из Румынии.

В число победителей в почти двух десятках номинаций также вошли фотографы из Австралии, Бангладеш, Великобритании, Греции, Израиля, Италии, Китая, Мексики, Нидерландов, США, Швеции. В общей сложности на конкурс были присланы тысячи снимков со всего мира. По мнению организаторов, "несмотря на пандемию, на фотографиях победителей отражены красота, надежда и стойкость духа людей".

Конкурс проводят ежегодно с 2007 года, когда Apple выпустила первый iPhone.