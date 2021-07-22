Эксперт: первый налет немцев на Москву в 1941 году не удался из-за эффективной ПВО

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Германская авиация при первом налете на Москву в 1941 году не добилась большого успеха, поскольку в городе уже была выстроена эффективная система ПВО. Об этом рассказал ТАСС научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в День защитников неба Москвы.

Первый налет на Москву состоялся в ночь на 22 июля 1941 года, но подготовка к нему началась почти сразу после нападения Германии на Советский Союз. Как отметил собеседник агентства, в атаке должны были участвовать опытные летчики, которым внушали, что советская оборона не представляет опасности и задача будет легкой.

Против советской столицы отправили около 220 бомбардировщиков, которые встретили противодействие еще на подлете к Москве, рассказал историк. "И зенитная артиллерия работала, и заградительный огонь шел, и вылетали истребители, чтобы уничтожать немецкие самолеты. До Москвы добрались только несколько десятков немецких самолетов и стали сбрасывать бомбовый груз", - сказал он.

По его словам, в результате первой атаки были разбомблены склады в районе станции метро "Динамо" и Белорусского вокзала, погибли несколько десятков человек. Однако жизнь города не была нарушена. "Противовоздушная оборона выдержала испытание, не дала немцам возможность нарушить работу заводов и фабрик и в целом жизнь москвичей. Да, были потери, но москвичи и гражданская оборона только в первом налете сбили 22 самолета", - отметил Мягков.

Героизм и маскировка

Москву готовили к налетам вражеской авиации с самого начала войны, рассказал специалист: в первые же месяцы были оборудованы бомбоубежища на 1,6 млн человек (к тому же укрываться можно было в метрополитене), а многие важные объекты были надежно замаскированы: на Красной площади рисовали деревья, а купола церквей окрашивали в защитный зеленый цвет. "Все было сделано так, чтобы с воздуха <...> нельзя было определить, где важные объекты, и налетчики не могли ориентироваться", - пояснил историк.

Он отметил и то, что причиненный ущерб быстро ликвидировался: в Москве пожарные начинали тушить очаги возгорания еще во время налета, тогда как в Лондоне приступали к тушению только после отмены воздушной тревоги. Благодаря этому удалось избежать больших разрушений, несмотря на множество деревянных домов в советской столице.

Отдельно Мягков выделил героизм защитников столицы, в том числе подростков, которые дежурили на крышах и с риском для жизни обезвреживали бомбы. "Нужно было вовремя схватить "зажигалку", до того как она взорвется, и сбросить ее в ящик с песком или бочку с водой. Даже соревновались, хватали "зажигалку" щипцами или в перчатках", - рассказал собеседник агентства.

"Можно сделать вывод, что противовоздушная оборона Москвы, наверное, была тогда лучшей в мире - и по количеству зенитной артиллерии, героических летчиков, по количеству затраченных немцами сил и мизерных результатов, которых они достигли", - подчеркнул историк. Вместе с тем, напомнил он, за всю войну от налетов германской авиации в Москве погибли более 2 тыс. человек.

О празднике

День защитников неба Москвы отмечается 22 июля в память об успешном отражении первого германского авианалета на столицу в годы Великой Отечественной войны. С инициативой отмечать годовщину этого события выступил народный артист СССР Юрий Никулин, который в годы войны был сержантом войск противовоздушной обороны.