В Российском еврейском конгрессе отреагировали на шутку о Холокосте

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Шутки о Холокосте могут быть допустимы, но важно соблюдать национальные культурные традиции, считает президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер. Об этом он сообщил ТАСС, отвечая на вопрос о приемлемости шутки режиссера церемонии открытия Олимпиады в Токио Кентаро Кобаяси.

Ранее в четверг режиссер церемонии открытия Игр в Токио покинул свой пост после разгоревшегося скандала. Его причиной стала сделанная в 1998 году видеозапись, где он насмехается над Холокостом.

"Вообще шутки, комиксы бывают, это вполне часть мировой культуры. Во многих странах, в частности, это французская традиция, вообще нет ограничений никаких на то, над чем можно шутить, а над чем - нельзя. В других странах есть такие ограничения. Это вопрос культуры каждой страны. Ну, а еврейское отношение, мое, скажем, отношение: если это часть культуры, если это искусство - то в принципе в искусстве возможно все. Но каждый человек, который это делает, должен понимать границы какие-то и понимать ответственность, которая может наступить в случае, если он где-то перешагнет рамки дозволенного, рамки общепринятого", - сказал Каннер.

Он напомнил, что Япония была союзницей Германии во время второй мировой войны, на оккупированных территориях японцы создавали гетто, представители еврейской общины сидели в тюрьме, а глава Шанхайской общины скончался. "Поэтому в Японии надо быть осторожнее", - подчеркнул глава РЕК.

"Есть у евреев общенациональное чувство юмора и отношение к юмору. И границы [дозволенного] у евреев тоже достаточно широки. По еврейской традиции, тоже шутят над всем и всегда, и по любому поводу. Достаточно много материалов есть, где есть достаточно приемлемые и акцептованные [принятые] обществом шутки на тему Холокоста. То есть, это само по себе не является проблемой. Вопрос в том, как он пошутил, и вопрос в том, что он - японец, а японцам не надо шутить на тему Холокоста. Просто не надо", - добавил президент РЕК.