Умер директор центра "Свет Валаама" архимандрит Мефодий

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 июля. /ТАСС/. Руководитель православного культурно-просветительского центра Валаамского монастыря "Свет Валаама" архимандрит Мефодий умер в четверг на 61-м году жизни. В последние дни он находился в реанимации, где лежал с коронавирусной инфекцией, сообщается на официальной странице обители "ВКонтакте".

"Сейчас, только что пришла информация о том, что преставился ко Господу дорогой и любимый архимандрит Мефодий", - говорится в сообщении.

Ранее в паблике сообщалось, что игумен монастыря Панкратий в среду отслужил первый молебен в скиту Казанской иконы Божией матери. По окончании молебна его участники помолились о здравии всех "ныне страдающих от ковида и нашего дорогого батюшки Мефодия, который в настоящее время находится в реанимации и борется с этой тяжелой болезнью", - говорится в сообщении.

16 февраля 2021 года отец Мефодий отметил 60-летие. В этот день ему вручили патриаршию награду - орден преподобного Серафима Саровского II степени. На официальном сайте Валаамского монастыря отмечается, что батюшка Мефодий создавал "особую семейную атмосферу", а без него "нельзя представить Валаамскую обитель такой открытой и душевной для всех гостей и паломников".

Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь расположен в северо-западной части Ладожского озера на южном берегу острова Валаам в Сортавальском районе Карелии. В 1990 году монастырь получил статус ставропигиального, т. е. непосредственно подчиняющегося патриарху Московскому и всея Руси.