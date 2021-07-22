Палеонтологи нашли в США окаменелые останки нового микрозавра размером с палец

ЛОНДОН, 22 июля. /ТАСС/. Группа палеонтологов обнаружила в штате Иллинойс окаменелые останки нового вида микрозавра размером с палец, жившего 308 млн лет назад. Информация об этом была опубликована в среду в научном журнале Королевского общества Великобритании (Royal Society Open Science).

Ученые назвали открытое ими животное в честь гигантского морского змея из скандинавской мифологии Ёрмунганда (Joermungandr bolti). Однако размер самого ископаемого составлял лишь 5 см, указывает интернет-портал Phys.org.

Обнаруженный микрозавр отличается от ранее описанных наличием чешуи. Окаменелость хорошо сохранилась, и в ней были обнаружены ее частички, указывает портал. Кроме того, у Joermungandr bolti был крепкий череп и продолговатое тело, что позволило ученым предположить, что тот умел рыть норы в земле.

Данная находка дает палеонтологам возможность "лучше понять повадки этих похожих на ящериц животных, населявших Землю задолго до динозавров". Открытие "проливает свет на эволюцию различных групп животных, включая амфибий и рептилий", поясняет интернет-портал. Ученые допускают, что микрозавры "могли быть родственниками" последних.

"Микрозавры в последнее время стали иметь большое значение для понимания происхождения амниотов. Многие представители микрозавров считались предками либо амфибий, либо рептилий", - рассказал один из авторов исследования Арьян Манн Agence France-Presse.

Амниоты - общие предки современных млекопитающих и рептилий. Они появились на планете во время каменноугольного периода (карбона), который начался более 350 млн лет назад, отмечает Phys.org. В том же геологическом периоде жили микрозавры.