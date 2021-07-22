Поморье получило дополнительно 175 млн рублей на благоустройство Архангельска

"Мы получили из федерального бюджета дополнительно почти 175 млн рублей на то, чтобы продолжить работы по благоустройству столицы региона. Сегодня на заседании областного правительства решили, что эти средства пойдут на благоустройство тех общественных территорий, которые выбрали сами архангелогородцы для проведения работ в 2022 году. Сделаем на год раньше", - написал губернатор.

АРХАНГЕЛЬСК, 22 июля. /ТАСС/. Архангельская область получила из федерального бюджета дополнительно почти 175 млн рублей на благоустройство Архангельска, написал в четверг в своем аккаунте в социальной сети "ВКонтакте" глава региона Александр Цыбульский. Средства будут направлены на объекты, выбранные жителями города на 2022 год.

В сквере на площади Терехина в Соломбальском округе и в парке им. В.И. Ленина в округе Майская горка будут обустроены пешеходные прогулочные зоны, детские и спортивные площадки. На общественной территории на улице Воскресенская в центре города будут проведены работы по озеленению газонов, уложена тротуарная плитка, сделана парковка для автомобилей и современное освещение. "С этими территориями количество благоустроенных в этом году по всему региону вырастет до 140", - добавил Цыбульский.

До получения дополнительных средств в 2021 году в области планировалось благоустроить 137 общественных и 60 дворовых территорий. На эти цели из федерального и регионального бюджетов было выделено 322 млн рублей.

Архангельская область принимает участие в проекте по благоустройству территорий пятый год подряд, обустроено более тысячи общественных и дворовых пространств. На эти цели было направлено 1,5 млрд рублей.