В Чечне больницам передали 14 автомобилей по программе модернизации здравоохранения

ГРОЗНЫЙ, 22 июля. /ТАСС/. Торжественное мероприятие передачи медицинскими учреждениям 14 новых санаторных машин марки Lada Largus прошла в Грозном. Автомобили закуплены в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Чеченской Республики.

"Эти автомобили предназначены для транспортировки пациентов в медучреждения и медперсонала по месту жительства, а также доставки лекарственных препаратов в удаленные населенные пункты. Все это сделано для того, чтобы облегчить работу участковой медицинской службе. Ну и конечно, все это должно отразиться в целом на здравоохранении республики", - рассказал журналистам министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения региона рассчитана на пять лет. В течение всего времени ее реализации республика должна получить 377 машин. В этом году уже закуплено 28.

"Я думаю, что автомобили находятся на должном уровне по комфорту, проходимости и соответствуют тем задачам, которые ставятся перед работниками здравоохранения первичного звена. Уверен, что уровень оказания медицинской помощи еще больше повысится", - добавил министр.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста в РФ (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на его реализацию планируется направить более 1,7 трлн рублей.