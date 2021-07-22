В Минздраве предупредили об опасности тромбозов у 20-30% перенесших COVID-19

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Тромбозы могут возникать у 20-30% переболевших COVID-19, следует из памятки Минздрава РФ для населения по профилактике осложнений после перенесенной новой коронавирусной инфекции.

"Ниже представлена частота развития наиболее серьезных осложнений после перенесенной новой коронавирусной инфекции: тромбозы - 20-30%, одышка - 31,7%, кашель - 13,5%, жалобы на боль в груди и тахикардию - 12,7% и др.", - говорится в памятке, опубликованной на портале Минздрава в четверг.

Уточняется, что эти симптомы могут говорить о нарушении деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

В июле в России началась углубленная диспансеризация для граждан, перенесших ковид, что позволит своевременно выявить изменения в деятельности различных органов, а также возможные осложнения после перенесенной инфекции.